Порзингис прокомментировал свою провальную игру в матче с «Бостоном»

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис с пониманием отнёсся к решению главного тренера команды Рика Карлайла усадить его на скамейку запасных в концовке матча с «Бостон Селтикс» (106:116). В том матче латвиец набрал лишь 4 очка, при этом реализовав с игры лишь 1 бросок из 11.

«Конечно, мне бы хотелось быть в этот момент на паркете, но не могу винить тренера за его решение. Это была не лучшая моя игра. Если тренер считает, что чьё-то присутствие на паркете пойдёт на пользу команде больше, чем моё, то ради победы я посижу в запасе. Это самое главное», — приводит слова Порзингиса Clutch Points.

Нынешний сезон первый для Порзингиса в составе команды из Техаса. Из-за тяжёлой травмы Кристапс полностью пропустил минувший чемпионат.