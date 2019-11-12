14-й номер драфта-2015 продолжит карьеру в Китае

Разыгрывающий защитник Кэмерон Пэйн продолжит карьеру в Китае, сообщает Sportando. Американец договорился о подписании контракта с командой «Шаньси Лунгс».

Пэйн — четырнадцатый номер драфта НБА 2015 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Оклахома-Сити Тандер». За годы выступлений в НБА он защищал также цвета «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс», но так и не смог зарекомендовать себя в качестве стабильного игрока ротации.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 153 поединка, в которых он набирал 6,0 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,5 передачи в среднем. В летнее межсезонье он подписал контракт с «Торонто Рэпторс» и попытался закрепиться в составе канадской команды, но в преддверии регулярного чемпионата был отчислен из неё.