«Бруклин» расстался с генеральным менеджером спустя 2 месяца после назначения

Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение прекратить сотрудничество с генеральным менеджером клуба Дэвидом Леви, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Шамс Чарания. Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию. О причинах этого шага не сообщается. Напомним, что Леви приступил к своим обязанностям в структуре «Нетс» лишь в сентябре.

В нынешнем регулярном чемпионате «Бруклин» успел провести девять встреч. В четырёх из них подопечные Актинсона победили, а в ещё пяти проиграли. На данный момент «Нетс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В предыдущем матче «Бруклин Нетс» на выезде проиграл с разгромным счётом «Финикс Санз» — 112:138.