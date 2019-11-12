«Бруклин» расстался с генеральным менеджером спустя 2 месяца после назначения
Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение прекратить сотрудничество с генеральным менеджером клуба Дэвидом Леви, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Шамс Чарания. Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию. О причинах этого шага не сообщается. Напомним, что Леви приступил к своим обязанностям в структуре «Нетс» лишь в сентябре.
В нынешнем регулярном чемпионате «Бруклин» успел провести девять встреч. В четырёх из них подопечные Актинсона победили, а в ещё пяти проиграли. На данный момент «Нетс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В предыдущем матче «Бруклин Нетс» на выезде проиграл с разгромным счётом «Финикс Санз» — 112:138.
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