Пол Джордж дебютирует за «Клипперс» 15 ноября

В ночь с 14 на 15 ноября мск в штате Луизиана, США, состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В этой встрече впервые в сезоне должен сыграть форвард калифорнийцев Пол Джордж, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

Баскетболист долгое время восстанавливался после операции на плече, перенесённой в межсезонье.

Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.

После перехода в стан «Клипперс» в ходе межсезонья Джорджа и Кавая Леонарда команда считается одним из претендентов на титул.