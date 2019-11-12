Пол Джордж дебютирует за «Клипперс» 15 ноября
В ночь с 14 на 15 ноября мск в штате Луизиана, США, состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В этой встрече впервые в сезоне должен сыграть форвард калифорнийцев Пол Джордж, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.
Баскетболист долгое время восстанавливался после операции на плече, перенесённой в межсезонье.
Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
После перехода в стан «Клипперс» в ходе межсезонья Джорджа и Кавая Леонарда команда считается одним из претендентов на титул.
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