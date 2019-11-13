42 очка Янга помогли «Атланте» обыграть «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 125:121.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл, набрав 42 очка и сделав 11 передач. 20 очков в свой актив записал Джабари Паркер.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Уилл Бартон, набравший 21 очко. 20 очков в свой актив записал Никола Йокич.

Таким образом, «Денвер» прервал четырёхматчевую победную серию. «Атланта» в свою очередь прервала серию поражений из трёх игр.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:114.