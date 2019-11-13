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42 очка Янга помогли «Атланте» обыграть «Денвер»

42 очка Янга помогли «Атланте» обыграть «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 125:121.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл, набрав 42 очка и сделав 11 передач. 20 очков в свой актив записал Джабари Паркер.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Уилл Бартон, набравший 21 очко. 20 очков в свой актив записал Никола Йокич.

Таким образом, «Денвер» прервал четырёхматчевую победную серию. «Атланта» в свою очередь прервала серию поражений из трёх игр.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:114.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 125
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Бартон - 21, Йокич - 20, Миллсэп - 19, Маррей - 18, Моррис - 14, Грант - 10, Харрис - 10, Пламли - 7, Портер - 2, Крэйг, Вандербилт, Бисли, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 42, Паркер - 20, Лень - 17, Хантер - 12, Хаертер - 11, Джонс - 8, Реддиш - 5, Бембри - 4, Уоллес - 3, Фернанду - 3, Коллинс, Краббе
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 30, Конли - 18, Гобер - 18, Мудиэй - 15, Грин - 13, Богданович - 12, О'Нил - 8, Инглс - 3, Брэдли - 2, Уильямс-Госс, Кидд, Они, Ньянг
Бруклин Нетс: Ирвинг - 27, Динуайдди - 21, Принс - 15, Джордан - 15, Харрис - 11, Темпл - 10, Муса - 9, Аллен - 4, Нваба - 2, Куруч, Пинсон, Элленсон, Клэкстон
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