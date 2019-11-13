Янг из «Атланты» повторил достижение Леброна и Джордана и установил рекорд НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг отметился сразу двумя примечательными достижениями в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». «Атланта» в гостях победила «Денвер» со счётом 125:121, а Янг записал на свой счёт 42 очка, 4 подбора и 11 передач.

21-летний Янг повторил достижение Леброна Джеймса и Майкла Джордана, присоединившись к ним в списке игроков, в активе которых есть как минимум две игры с 40 очками и 10 передачами, проведёнными до достижения 22-летнего возраста, сообщает ESPN.

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Также Янг стал самым молодым игроком в истории НБА, который в трёх играх подряд набирал не менее 30 очков и отдавал не менее 10 передач.