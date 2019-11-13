19-летний новичок «Чикаго» побил рекорд НБА в матче с «Нью-Йорком»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Коби Уайт отметился двумя достижениями в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорком». «Чикаго» дома победил «Нью-Йорк» со счётом 120:102, а Уайт набрал 27 очков.

Уайт, выбранный на драфте НБА 2019 года под седьмым номером, в четвёртой четверти встречи набрал 23 очка, реализовав семь трёхочковых бросков. До него никому из игроков «Чикаго» не удавалось семь раз попасть из-за дуги в одной четверти.

Кроме того, 19-летний Янг стал самым молодым игроком в истории НБА, который забросил семь трёхочковых в одной четверти.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» проведёт на выезде в ночь с 14 на 15 ноября мск, когда его соперником станет «Милуоки Бакс».