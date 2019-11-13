В Венеции перед матчем «Локомотива-Кубань» объявили режим стихийного бедствия

Сегодня, 13 ноября, «Локомотив-Кубань» в Венеции сыграет с клубом «Умана Рейер» в рамках Еврокубка. Встреча начнётся в 21:45 мск.
Уровень воды в Венеции из-за сильных ливней поднялся до отметки в 190 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года. Ситуация ухудшается с каждым часом, и это привело к тому, что мэр города Луиджи Бруньяро объявил режим стихийного бедствия. Более 80% территории Венеции оказалось под водой. Сильные дожди нанесли серьёзный урон городу.
«Сегодня ночью Венецию изрядно подтопило. Это самое большое наводнение за последние 50 с лишним лет, но нам пока ничего не угрожает. Отель располагается на материковой части города, вдалеке от большой воды, а арена находится в 15 минутах езды на автобусе.
Все хорошо выспались, в отличном настроении, пока погодные условия никак не сказываются на нашей подготовке», — цитирует тим-менеджера «Локомотива-Кубань» Андрея Григорьева пресс-служба клуба.
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