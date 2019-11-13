«Енисей» обыграл «Балкан» в матче Кубка Европы ФИБА

Красноярский «Енисей» на домашней площадке обыграл «Балкан» в матче регулярного чемпионата Кубка Европы ФИБА. Хозяева паркета в первой четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в два очка, однако уже после перерыва «Балкану» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — по итогам первой половины «Балкан» вёл в счёте — 39:35.



Во многом решающей в матче стала третья десятиминутка, которую «Енисей» выиграл с разницей в 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Балкану» так и не удалось отыграться, уступив ещё шесть очков. Итоговый счёт встречи — 84:69 (21:19, 14:20, 27:14, 22:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвион Бэрри, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 15 очками и 9 подборами.