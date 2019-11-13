Ирвинг установил рекорд клуба по набранным очкам в первых 10 матчах сезона

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг установил рекорд клуба по количеству набранных очков в первых 10 матчах сезона, сообщает The Nets Daily.



В первых 10 матчах регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона Ирвинг набрал 292 очка, что стало рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Стефану Марбэри — он набрал 282 очка в сезоне-2000/01.



Винсу Картеру в сезоне-2006/07 удалось только приблизиться к достижению Марбэри, набрав в первых 10 матчах 275 очков.



Ирвинг, первый номер драфта 2011 года, начал карьеру в «Кливленд Кавальерс». В составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА 2016 года. В 2017 году баскетболист перешёл в «Бостон Селтикс», где провёл два сезона, а с 2019-го выступает за «Бруклин».