26 очков Смита не спасли УНИКС от поражения в матче с «Цедевитой»

В Любляне завершился матч седьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором клуб «Цедевита» принимал УНИКС. Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с разницей в шесть баллов — 24:18. Во второй десятиминутке преимущество словенцев составляло уже 41:31. После большого перерыва «Цедевита» довела отрыв до 12 очков — 63:51. В заключительные десять минут матча казанцы попробовали вернуться в игру, но в решающие моменты «Цедевита» гасила атакующий порыв УНИКСа точными попаданиями. В итоге хозяева одержали победу — 81:76.

Самым результативным в составе победителей стал Микаэль Хопкинс, набравший 20 очков. В команде УНИКСа Джамар Смит записал в актив 26 очков.