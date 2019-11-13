26 очков Смита не спасли УНИКС от поражения в матче с «Цедевитой»
В Любляне завершился матч седьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором клуб «Цедевита» принимал УНИКС. Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с разницей в шесть баллов — 24:18. Во второй десятиминутке преимущество словенцев составляло уже 41:31. После большого перерыва «Цедевита» довела отрыв до 12 очков — 63:51. В заключительные десять минут матча казанцы попробовали вернуться в игру, но в решающие моменты «Цедевита» гасила атакующий порыв УНИКСа точными попаданиями. В итоге хозяева одержали победу — 81:76.
Самым результативным в составе победителей стал Микаэль Хопкинс, набравший 20 очков. В команде УНИКСа Джамар Смит записал в актив 26 очков.
Еврокубок. Группа C. 7-й тур
13 ноября 2019, среда. 20:30 МСК
Цедевита Олимпия
Словения
Окончен
81 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Цедевита Олимпия: Хопкинс - 20, Боатрайт - 14, Миллер-Макинтайр - 13, Блажич - 10, Мурич - 9, Крушлин - 6, Цирбес - 5, Стипанович - 2, Симонович - 2, Крампель, Мулалич, Загорац
УНИКС: Смит - 26, Морган - 15, Тайус - 12, Макколум - 6, Клименко - 6, Колесников - 5, Манцарис - 3, Каймакоглу - 3, Сергеев, Лиходей, Аношин, Уилсон
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