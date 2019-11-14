Энтони Дэвис не поможет «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», один из лидеров коллектива Энтони Дэвис не поможет команде из Калифорнии в предстоящем поединке с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. Баскетболист провёл несколько предыдущих матчей с повреждением плеча и теперь всё же пропустит встречу.
Дэвис стал игроком «Лейкерс» минувшим летом. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он принял участие в 10 поединках, набирая в них 26,3 очка, собирая 10,4 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем.
«Лейкерс» после десяти матчей сезона возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в пассиве лишь два поражения. «Уорриорз» замыкают таблицу, на счету команды Керра лишь две победы в одиннадцати матчах.
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