Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» дома обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 25 очков и 12 подборов. Аарон Гордон собрал коллекцию из 18 очков, 13 подборов, 7 передач, 1 перехвата и 1 блокшота. По 13 очков в составе победителей набрали Эван Фурнье и Терренс Росс.

Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал защитник Джош Ричардсон, набравший 19 очков. На счету Бена Симмонса 18 очков.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Мемфис Гриззлиз» — 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25). Для «Хорнетс» это поражение стало четвёртым кряду.