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Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» дома обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» дома обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, в активе которого 25 очков и 12 подборов. Аарон Гордон собрал коллекцию из 18 очков, 13 подборов, 7 передач, 1 перехвата и 1 блокшота. По 13 очков в составе победителей набрали Эван Фурнье и Терренс Росс.

Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал защитник Джош Ричардсон, набравший 19 очков. На счету Бена Симмонса 18 очков.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Мемфис Гриззлиз» — 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25). Для «Хорнетс» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Гордон - 18, Росс - 13, Фурнье - 13, Айзек - 12, Огастин - 12, Картер-Уильямс - 11, Фульц - 8, Амину, Бамба, Берч, Ивунду, Фразьер
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 19, Симмонс - 18, Хорфорд - 14, Эннис - 10, Коркмаз - 9, Харрис - 8, Нето - 6, О'Куинн - 5, Скотт - 3, Милтон - 3, Тибулл - 2, Пелле, Бёрк
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 33, Монк - 20, Грэм - 19, Зеллер - 16, Бриджес - 14, Мартин - 6, Вашингтон - 5, Уильямс - 2, Бийомбо - 2, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Валанчюнас - 18, Гудурич - 17, Джексон - 16, Брукс - 15, Кларк - 13, Хилл - 9, Андерсон - 5, Краудер - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джонс
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