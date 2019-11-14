Харден повторил достижение Чемберлена 57-летней давности
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал первым игроком с сезона-1962/63, который в первых 11 играх регулярного чемпионата добрался до отметки в 420 очков. В том сезоне Уилт Чемберлен, выступавший за «Сан-Франциско Уорриорз», в первых 11 встречах набрал 574 очка.
В последнем матче, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск, «Хьюстон» дома победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 102:93. Харден набрал 47 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач.
Следующий матч «Хьюстон» сыграет дома 15 ноября, соперником будет «Индиана Пэйсерс».
30-летний Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. До этого он защищал цвета «Оклахома-Сити Тандер», который на драфте НБА 2009 года выбрал его под третьим номером.
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