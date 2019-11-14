Тренер «Нижнего Новгорода» после поражения обвинил игроков в безответственности

Главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич остался крайне недоволен игрой подопечных в матче Лиги чемпионов с «Нимбурком». Вчера, 13 ноября, «Нижний Новгород» дома проиграл «Нимбурку» со счётом 73:82.
«Помешало отсутствие дисциплины и безответственность. Хотел перед игрой максимально довести информацию до игроков, что сборная Чехии на Кубке мира была одним из главных сюрпризов по результату. И вот костяк этой сборной играет за «Нимбурк» с хорошим дополнением из иностранцев. Они качественно выглядят, очень прилично. Но моя команда не придала этому значения.
В перерыве был серьёзный разговор, потому что нельзя играть так, как играли первую половину. Я бы не удивился, если бы с трибун бутылки полетели за то, что мы испортили болельщикам вечер», — цитирует Лукича «Матч ТВ».
На счету «Нижнего Новгорода» три победы в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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