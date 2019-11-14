Скола: «Химки» — прямой конкурент «Милана»
Главный тренер «Милана» Луис Скола поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками». По словам Сколы, «Химки» в этом году являются прямым конкурентом «Милана» в Евролиге.
«Мы изучили все сильные и слабые стороны «Химок» и постараемся использовать этот опыт на паркете. Понимаем, что нас ждёт серьёзное испытание, но если мы хотим добиться чего-то значимого в этом сезоне, то должны побеждать своих конкурентов. В том числе на выезде. А «Химки» в этом году — наш прямой конкурент», — приводят слова Луиса Сколы «Известия».
Матч «Химок» и «Милана» состоится сегодня, 14 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
- 14 ноября 2019
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53
-
23:08
-
22:30
-
21:55
-
20:53
-
19:38
-
18:54
-
17:15
-
16:03
-
14:54
-
13:44
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
09:30
-
08:53
-
07:56
-
07:44
-
06:34
-
05:36
Партнерский контент