Скола: «Химки» — прямой конкурент «Милана»

Главный тренер «Милана» Луис Скола поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками». По словам Сколы, «Химки» в этом году являются прямым конкурентом «Милана» в Евролиге.



«Мы изучили все сильные и слабые стороны «Химок» и постараемся использовать этот опыт на паркете. Понимаем, что нас ждёт серьёзное испытание, но если мы хотим добиться чего-то значимого в этом сезоне, то должны побеждать своих конкурентов. В том числе на выезде. А «Химки» в этом году — наш прямой конкурент», — приводят слова Луиса Сколы «Известия».



Матч «Химок» и «Милана» состоится сегодня, 14 ноября, и начнётся в 20:00 мск.