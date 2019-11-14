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Скола: «Химки» — прямой конкурент «Милана»

Скола: «Химки» — прямой конкурент «Милана»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Милана» Луис Скола поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками». По словам Сколы, «Химки» в этом году являются прямым конкурентом «Милана» в Евролиге.

«Мы изучили все сильные и слабые стороны «Химок» и постараемся использовать этот опыт на паркете. Понимаем, что нас ждёт серьёзное испытание, но если мы хотим добиться чего-то значимого в этом сезоне, то должны побеждать своих конкурентов. В том числе на выезде. А «Химки» в этом году — наш прямой конкурент», — приводят слова Луиса Сколы «Известия».

Матч «Химок» и «Милана» состоится сегодня, 14 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

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