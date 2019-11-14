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Женская сборная России проиграла стартовый матч квалификации Евробаскета-2021

Женская сборная России проиграла стартовый матч квалификации Евробаскета-2021
Баскетбол / Сборная России 0

В стартовом матче квалификационного турнира Евробаскета-2021 женская сборная России на домашней площадке принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Россиянки потерпели поражение.

Встреча началась с преимущества гостей — сборная Боснии и Герцеговины повела в счёте по итогам первой четверти с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке россиянкам удалось совершить рывок и не только отыграться, но и выйти вперёд: к большому перерыву счёт на табло был 37:30 в пользу сборной России.

В третьей четверти боснийки смогли отыграть четыре очка отставания. Решающей стала заключительная четверть, в которой в концовке сильнее оказались боснийские девушки. Итоговый счёт встречи — 70:69 (19:14, 11:23, 29:15, 21:17) в пользу сборной Боснии и Герцеговины.

В составе победительниц отличилась Джонквел Джонс, оформившая дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. В составе сборной России дабл-дабл на счету Марии Вадеевой, которая набрала 18 очков и совершила 11 подборов.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 1-й тур
14 ноября 2019, четверг. 18:00 МСК
Россия
Окончен
69 : 70
Босния и Герцеговина
Россия: Вадеева - 18, Жедик - 14, Левченко - 9, Низамова - 6, Шилова - 6, Логунова - 6, Ражева - 6, Мясоедова - 4, Лешковцева, Намок, Комарова, Шабанова
Босния и Герцеговина: Джонс - 29, Гаич - 17, Капор - 10, Деура - 6, Вранчич - 5, Джомбета - 3, Бабич, Джинич, Джебо, Маркович, Делич
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