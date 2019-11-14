Женская сборная России проиграла стартовый матч квалификации Евробаскета-2021

В стартовом матче квалификационного турнира Евробаскета-2021 женская сборная России на домашней площадке принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Россиянки потерпели поражение.
Встреча началась с преимущества гостей — сборная Боснии и Герцеговины повела в счёте по итогам первой четверти с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке россиянкам удалось совершить рывок и не только отыграться, но и выйти вперёд: к большому перерыву счёт на табло был 37:30 в пользу сборной России.
В третьей четверти боснийки смогли отыграть четыре очка отставания. Решающей стала заключительная четверть, в которой в концовке сильнее оказались боснийские девушки. Итоговый счёт встречи — 70:69 (19:14, 11:23, 29:15, 21:17) в пользу сборной Боснии и Герцеговины.
В составе победительниц отличилась Джонквел Джонс, оформившая дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. В составе сборной России дабл-дабл на счету Марии Вадеевой, которая набрала 18 очков и совершила 11 подборов.
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