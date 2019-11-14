Куртинайтис: «Химки» выложились на 120 процентов

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал итоги победного для подмосковной команды матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».



«Сегодня команда приложила максимум усилий, чтобы победить. Мы отлично боролись и показали хорошую энергию на протяжении всех сорока минут. Все выложились на 120 процентов, и это было главной причиной победы. Также хотел бы отметить нашу защиту во второй половине, особенно в четвертой четверти. Рад за ребят, которые собрались и дважды возвращались в игру, оба раза проигрывая девять очков. Мы выиграли, и игра получилась хорошей. Было сложно, но сегодня мы были сильнее. Как только начали лучше защищаться, стало появляться больше шансов для быстрых отрывов и быстрых действий в атаке. Сегодня это все сработало.



Перед матчем с «Пармой» мы провели две длинных тренировки по два часа, чего обычно не делаем в этом сезоне. На следующей неделе нас ждет два матча подряд в Испании, а также игра в Лиге ВТБ, и тренироваться практически нет времени. Мы рисковали этими тяжелыми тренировками, но выиграли тот матч на мастерстве, хотя и уступали в энергии. Сейчас эта рекомпенсация вернулась, и сегодня во второй половине мы были лучше «Милана» физически, потому что к нам вернулось то, что мы делали на прошлой неделе. То, что в третьей и четвертой четвертях мы позволили набрать «Милану» по 14 очков – очень хороший результат. Дело не только в нападении, хотя физические кондиции дают точность на бросках, что мы и показали во второй половине, но больше всего я рад нашей защите, особенно в четвертой четверти, когда мы перекрыли «Милану» все возможности для броска. Соперник бросал не из очень удобных ситуаций, как было в первой и второй четвертях. Все это случилось благодаря нашим усилиям, энергии, стараниям и ответственности всех игроков.



Хотел бы выделить Алексея Шведа. Все привыкли, что он может набрать 30, 40, 50 очков – сколько хочет, но то, как сегодня он играл в защите, стоит многого. Если на такой ноте мы будем играть и дальше, у нас появятся неплохие возможности в Евролиге», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

