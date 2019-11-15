Швед: хорошая защита в четвертой четверти стала главной причиной нашей победы
Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Швед отметил, что большое влияние на победу оказала хорошая защита команды в четвёртой четверти.
«Хорошая защита в четвертой четверти стала главной причиной нашей победы. Мы играли очень хорошо, отсекали соперника на подборе и ушли в отрыв на 10 очков. Дистанция была не такой большой, но все же не позволили «Милану» вернуться в игру.
Сыграли как команда, хорошо двигали мяч и искали открытого игрока. Всегда легче забивать, когда ты открыт. В целом, сыграли отлично. Вся команда и тренер проделали хорошую работу», приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.
И кто здесь законодатели баскетбольной моды? «Химки» круче «Милана»
Алексей Швед набирает 24 очка + 7 передач и не оставляет шансов лидеру Евролиги.
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