Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Лава не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Майами»

Дабл-дабл Лава не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 108:97.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кендрик Нанн, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов оформил Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов собрал Кевин Лав. 15 очков в свой актив записал Коллин Секстон.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Майами» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Майами Хит» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 108
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Лав - 21, Секстон - 15, Нэнс - 14, Осман - 12, Гарлэнд - 11, Кларксон - 10, Портер - 9, Деллаведова - 3, Томпсон - 2, Найт, Кук, Маккинни, Уэйд
Майами Хит: Нанн - 23, Адебайо - 16, Хироу - 16, Батлер - 14, Леонард - 12, Робинсон - 11, Горан Драгич - 9, Сильва - 4, Олиник - 3, Джонс, Макон, Джонсон, Хаслем
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019