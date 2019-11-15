Дабл-дабл Лава не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Майами»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 108:97.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кендрик Нанн, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов оформил Эдрис Адебайо.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов собрал Кевин Лав. 15 очков в свой актив записал Коллин Секстон.

Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Майами» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Майами Хит» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».