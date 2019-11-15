Дабл-дабл Лава не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Майами»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 108:97.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Кендрик Нанн, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов оформил Эдрис Адебайо.
В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов собрал Кевин Лав. 15 очков в свой актив записал Коллин Секстон.
Таким образом, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд. «Майами» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Майами Хит» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 108
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Лав - 21, Секстон - 15, Нэнс - 14, Осман - 12, Гарлэнд - 11, Кларксон - 10, Портер - 9, Деллаведова - 3, Томпсон - 2, Найт, Кук, Маккинни, Уэйд
Майами Хит: Нанн - 23, Адебайо - 16, Хироу - 16, Батлер - 14, Леонард - 12, Робинсон - 11, Горан Драгич - 9, Сильва - 4, Олиник - 3, Джонс, Макон, Джонсон, Хаслем
- 15 ноября 2019
-
07:09
-
06:50
-
05:38
-
04:01
-
00:31
- 14 ноября 2019
-
23:28
-
22:34
-
22:24
-
21:46
-
19:55
-
18:27
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53
-
23:08
-
22:30
-
21:55
-
20:53
-
19:38
-
18:54
-
17:15
-
16:03
Партнерский контент