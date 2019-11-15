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38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»

38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:115.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который набрал 38 очков и сделал 14 подборов. Эрик Бледсо записал в свой актив 31 очко.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Коби Уайт, набравший 26 очков. Зак Лавин записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Милуоки» одержал шестую победу за последние семь игр. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Чикаго» встретится с «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Бледсо - 31, Мэттьюз - 15, Лопес - 6, Коннотон - 6, Корвер - 6, Дивинченцо - 4, Хилл - 3, Ильясова - 2, Уилсон, Браун, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Лавин - 25, Картер - 14, Янг - 11, Маркканен - 11, Саторански - 10, Арчидиаконоу - 7, Хатчинсон - 6, Данн - 5, Корнет, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
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