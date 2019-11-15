38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:115.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который набрал 38 очков и сделал 14 подборов. Эрик Бледсо записал в свой актив 31 очко.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Коби Уайт, набравший 26 очков. Зак Лавин записал в свой актив 25 очков.
Таким образом, «Милуоки» одержал шестую победу за последние семь игр. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Чикаго» встретится с «Бруклин Нетс».
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Бледсо - 31, Мэттьюз - 15, Лопес - 6, Коннотон - 6, Корвер - 6, Дивинченцо - 4, Хилл - 3, Ильясова - 2, Уилсон, Браун, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Лавин - 25, Картер - 14, Янг - 11, Маркканен - 11, Саторански - 10, Арчидиаконоу - 7, Хатчинсон - 6, Данн - 5, Корнет, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
- 15 ноября 2019
-
06:50
-
05:38
-
04:01
-
00:31
- 14 ноября 2019
-
23:28
-
22:34
-
22:24
-
21:46
-
19:55
-
18:27
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53
-
23:08
-
22:30
-
21:55
-
20:53
-
19:38
-
18:54
-
17:15
-
16:03
-
14:54
Партнерский контент