38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:115.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который набрал 38 очков и сделал 14 подборов. Эрик Бледсо записал в свой актив 31 очко.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Коби Уайт, набравший 26 очков. Зак Лавин записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Милуоки» одержал шестую победу за последние семь игр. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Чикаго» встретится с «Бруклин Нетс».