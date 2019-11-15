64 очка Джорджа и Уильямса не спасли «Клипперс» от поражения в игре с «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 132:127.

В составе победителей самым результативным стал Джру Холидей, набравший 36 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 20 подборов оформил Деррик Фэйворс.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Пол Джордж, который записал на свой счёт 33 очка. 31 балла набрал Лу Уильямс.

Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал вторую победу за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Майами Хит», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Атлантой Хоукс».