64 очка Джорджа и Уильямса не спасли «Клипперс» от поражения в игре с «Пеликанс»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 132:127.
В составе победителей самым результативным стал Джру Холидей, набравший 36 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 20 подборов оформил Деррик Фэйворс.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Пол Джордж, который записал на свой счёт 33 очка. 31 балла набрал Лу Уильямс.
Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал вторую победу за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Майами Хит», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Атлантой Хоукс».
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 127
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 36, Джексон - 23, Фэйворс - 20, Редик - 19, Мур - 15, Хэйс - 9, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 2, Харт, Грэй, Окафор, Ингрэм, Мелли
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Л. Уильямс - 31, Макгрудер - 20, Харрелл - 18, Харклесс - 9, Зубац - 6, Мэнн - 5, Паттерсон - 3, Грин - 2, Робинсон, Леонард, Уолтон, Кабенгеле
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