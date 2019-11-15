Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Финикс» обыграл «Атланту» благодаря 30 очкам Убре

«Финикс» обыграл «Атланту» благодаря 30 очкам Убре
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:112.

Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, который записал в свой актив 30 очков. Девин Букер набрал 27 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джабари Паркер, набрав 24 очка. Трей Янг на свой счёт записал 21 очко. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Таким образом, «Финикс» одержал вторую победу за последние три игры. «Атланта» в свою очередь потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Атланта» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Убре - 30, Букер - 27, Шарич - 23, Камински - 19, Джонсон - 15, Рубио - 6, Бриджес - 3, Бэйнс - 3, Диалло - 2, Леке, Окобо, Картер, Харпер, Эйтон
Атланта Хоукс: Паркер - 24, Янг - 21, Лень - 21, Хантер - 14, Джонс - 14, Реддиш - 9, Фернанду - 4, Браун - 3, Краббе - 2, Гудвин, Уоллес, Парсонс, Бембри
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019