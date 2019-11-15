«Финикс» обыграл «Атланту» благодаря 30 очкам Убре

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:112.

Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, который записал в свой актив 30 очков. Девин Букер набрал 27 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джабари Паркер, набрав 24 очка. Трей Янг на свой счёт записал 21 очко. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Таким образом, «Финикс» одержал вторую победу за последние три игры. «Атланта» в свою очередь потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Атланта» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».