Источник: Кармело Энтони подпишет контракт с «Портлендом»

35-летний форвард Кармело Энтони подпишет негарантированный контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает ESPN.

В сезоне-2018/19 Энтони, третий номер драфта НБА 2003 года, выступал за «Хьюстон Рокетс». Баскетболист провёл всего 10 матчей, после чего в «Хьюстоне» отказались от него.

Сообщается, что Энтони присоединится к «Портленду» перед серией из шести выездных матчей, которая начнётся в ночь с 16 на 17 ноября мск встречей с «Сан-Антонио Спёрс».

В ходе карьеры Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер». Он десять раз принимал участие в Матче всех звёзд.

Энтони провёл 1064 матча в рамках регулярного чемпионата НБА. Его средние показатели составили 24,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи за игру.