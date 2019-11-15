19-летний новичок «Чикаго» побил два рекорда НБА в матче с «Милуоки»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Коби Уайт отметился двумя достижениями в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс». Вчера, 14 ноября, «Чикаго» в гостях уступил «Милуоки» со счётом 115:124, а Уайт набрал 26 очков, забросив шесть трёхочковых.

19-летний Уайт, выбранный на драфте НБА 2019 года под седьмым номером, стал первым игроком в истории лиги, который в двух подряд играх реализовал в общей сложности 13 трёхочковых бросков, сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере».

Кроме того, Уайт стал первым игроком в истории НБА, который в двух подряд играх реализовал как минимум шесть трёхочковых. В домашнем матче с «Чикаго Буллз», состоявшемся 12 ноября, баскетболист семь раз попал из-за дуги.