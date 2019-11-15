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«Слышал, что медведи любят водку». Капитан УНИКСа пошутил о России

«Слышал, что медведи любят водку». Капитан УНИКСа пошутил о России
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Капитан баскетбольного клуба «УНИКС», представитель США Джамар Смит посмеялся над традиционными представлениями американцев о России. 32-летний Смит выступает за казанский клуб с 2017 года, после того как покинул испанскую «Уникаху».

«Члены моей семьи очень переживали, когда появился вариант с Россией. Говорили про русскую мафию, мол, не едь туда, останься здесь.

Но то, что в Америке показывают по телевизору, не всегда соответствует действительности. Когда приехал в Казань, то увидел, что всё хорошо», — приводит слова Смита «Новый век».

Баскетболист добавил, что ему так и не удалось встретить медведей, которыми его тоже пугали.

«Нет, только водку. Я ничего не слышал про медведей, кроме того, что они очень любят водку», — пошутил он.

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