Источник: «Локомотив-Кубань» уволил Банки с поста главного тренера
54-летний тренер Лука Банки покидает баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». Последним матчем итальянца во главе краснодарской команды стал выездной поединок регулярного сезона Еврокубка с «Венецией». Руководство уже начало поиск нового тренера, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.
Под руководством Банки «Локомотив-Кубань» провёл 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести матчах регулярного сезона Еврокубка и впервые за многие годы рискует не выйти в следующую стадию. В оставшихся трёх играх клубу желательно побеждать в каждом матче. Эту задачу будет выполнять уже другой тренер.
В «Локомотиве-Кубань» отказались официально комментировать эту информацию.
«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в Еврокубке, уступив «Венеции»
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