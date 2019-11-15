Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: «Локомотив-Кубань» уволил Банки с поста главного тренера

Источник: «Локомотив-Кубань» уволил Банки с поста главного тренера
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

54-летний тренер Лука Банки покидает баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». Последним матчем итальянца во главе краснодарской команды стал выездной поединок регулярного сезона Еврокубка с «Венецией». Руководство уже начало поиск нового тренера, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

Под руководством Банки «Локомотив-Кубань» провёл 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести матчах регулярного сезона Еврокубка и впервые за многие годы рискует не выйти в следующую стадию. В оставшихся трёх играх клубу желательно побеждать в каждом матче. Эту задачу будет выполнять уже другой тренер.

В «Локомотиве-Кубань» отказались официально комментировать эту информацию.

«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в Еврокубке, уступив «Венеции»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019