«Локомотив-Кубань» подтвердил отставку главного тренера Банки
ПБК «Локомотив-Кубань» и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества, информирует пресс-служба краснодарского клуба.
Под руководством Банки «Локомотив-Кубань» провёл 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести матчах регулярного сезона Еврокубка и впервые за многие годы рискует не выйти в следующую стадию. Последним матчем итальянца во главе краснодарской команды стал выездной поединок регулярного сезона Еврокубка с «Венецией». В оставшихся трёх играх клубу желательно побеждать в каждом матче.
Эту задачу будет выполнять уже другой тренер. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Богдан Карайчич, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.
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