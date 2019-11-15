«Локомотив-Кубань» подтвердил отставку главного тренера Банки

ПБК «Локомотив-Кубань» и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества, информирует пресс-служба краснодарского клуба.

Под руководством Банки «Локомотив-Кубань» провёл 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести матчах регулярного сезона Еврокубка и впервые за многие годы рискует не выйти в следующую стадию. Последним матчем итальянца во главе краснодарской команды стал выездной поединок регулярного сезона Еврокубка с «Венецией». В оставшихся трёх играх клубу желательно побеждать в каждом матче.

Эту задачу будет выполнять уже другой тренер. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Богдан Карайчич, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.