Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ведищев: мы дали Банки время, но ему не удалось найти верные решения

Ведищев: мы дали Банки время, но ему не удалось найти верные решения
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Луки Банки, отметив, что специалисту было дано достаточно время для преодоления негативных тенденций в игре коллектива.

«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей.

Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в «Локомотиве-Кубань», талантлив, амбициозен и способен на большее», — приводит слова Ведищева официальный сайт «железнодорожников».

«Локомотив-Кубань» подтвердил отставку главного тренера Банки
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019