Ведищев: мы дали Банки время, но ему не удалось найти верные решения

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Луки Банки, отметив, что специалисту было дано достаточно время для преодоления негативных тенденций в игре коллектива.

«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей.

Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в «Локомотиве-Кубань», талантлив, амбициозен и способен на большее», — приводит слова Ведищева официальный сайт «железнодорожников».