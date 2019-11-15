Лиллард доволен, что «Портленд» подписал контракт с Энтони

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард прокомментировал новость о приходе в команду форварда Кармело Энтони.

«Мы добавили в ростер хорошего игрока. Он несёт серьёзную угрозу в атаке, умеет работать на подборах и обладает большим опытом», — приводит слова Лилларда Clutch Points.

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что «Портленд» подписал негарантированный контракт с ветераном лиги и одним из лучших скореров последнего десятилетия Кармело Энтони. Последний долгое время не мог найти себе новую команду, и многие полагали, что это заставит игрока завершить карьеру. Предыдущий сезон Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», но в итоге за команду из Техаса он провёл лишь 10 матчей.