«Панатинаикос» отправил в отставку главного тренера
Руководство «Панатинаикоса» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Аргириса Педулакиса, сообщает Sportando. Во внутреннем первенстве афиняне стартовали уверенно и в шести турах не потерпели ни одного поражения. Но в Евролиге одна из самых титулованных команд континента испытывает проблемы: после восьми туров в её активе четыре победы при четырёх поражениях. В результате ПАО на данный момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице, которое не даёт право сыграть в плей-офф.
Напомним, минувший сезон «Панатинаикос» завершал под руководством американского специалиста Рика Питино. Но тот вынужден был покинуть коллектив и вернуться в США по личным обстоятельствам. Имя преемника Педулакиса пока не названо.
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