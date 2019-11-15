«Панатинаикос» отправил в отставку главного тренера

Руководство «Панатинаикоса» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Аргириса Педулакиса, сообщает Sportando. Во внутреннем первенстве афиняне стартовали уверенно и в шести турах не потерпели ни одного поражения. Но в Евролиге одна из самых титулованных команд континента испытывает проблемы: после восьми туров в её активе четыре победы при четырёх поражениях. В результате ПАО на данный момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице, которое не даёт право сыграть в плей-офф.

Напомним, минувший сезон «Панатинаикос» завершал под руководством американского специалиста Рика Питино. Но тот вынужден был покинуть коллектив и вернуться в США по личным обстоятельствам. Имя преемника Педулакиса пока не названо.