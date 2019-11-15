54 очка Джеймса и Стрелниекса на двоих помогли ЦСКА победить «Фенербахче»
В Москве завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Фенербахче».
Подопечные Итудиса уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 4 очка. К большому перерыву «армейцы» продолжали лидировать — 39:34. Решающий рывок баскетболисты ЦСКА сделали уже в третьей десятиминутке, когда преимущество хозяев стало двузначным — 64:49. В заключительном игровом отрезке ЦСКА контролировал ход происходящего на паркете и одержал победу с разницей в 18 баллов — 88:70.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 31 балл. Ещё 23 балла записал в актив Янис Стрелниекс. У стамбульцев лучшим стал Костас Слукас, набравший 20 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 70
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Джеймс - 31, Стрелниекс - 23, Хиллиард - 9, Хайнс - 8, Хаккетт - 6, Куфос - 6, Курбанов - 5, Боломбой, Ухов, Антонов, Фойгтман, Воронцевич
Фенербахче: Слукас - 20, Деррик Уильямс - 19, Калинич - 6, Биберович - 6, Датоме - 6, Веселы - 4, Düverioğlu - 4, Мухаммед - 3, Вестерманн - 2, Махмутоглу, Ловернь, Штимац
- 15 ноября 2019
-
21:55
-
20:52
-
19:42
-
18:52
-
18:26
-
15:45
-
14:10
-
13:00
-
12:18
-
11:20
-
10:00
-
09:30
-
08:28
-
07:09
-
06:50
-
05:38
-
04:01
-
00:31
- 14 ноября 2019
-
23:28
-
22:34
-
22:24
-
21:46
-
19:55
-
18:27
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
Партнерский контент