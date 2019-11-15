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54 очка Джеймса и Стрелниекса на двоих помогли ЦСКА победить «Фенербахче»

54 очка Джеймса и Стрелниекса на двоих помогли ЦСКА победить «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Фенербахче».

Подопечные Итудиса уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 4 очка. К большому перерыву «армейцы» продолжали лидировать — 39:34. Решающий рывок баскетболисты ЦСКА сделали уже в третьей десятиминутке, когда преимущество хозяев стало двузначным — 64:49. В заключительном игровом отрезке ЦСКА контролировал ход происходящего на паркете и одержал победу с разницей в 18 баллов — 88:70.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 31 балл. Ещё 23 балла записал в актив Янис Стрелниекс. У стамбульцев лучшим стал Костас Слукас, набравший 20 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 70
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Джеймс - 31, Стрелниекс - 23, Хиллиард - 9, Хайнс - 8, Хаккетт - 6, Куфос - 6, Курбанов - 5, Боломбой, Ухов, Антонов, Фойгтман, Воронцевич
Фенербахче: Слукас - 20, Деррик Уильямс - 19, Калинич - 6, Биберович - 6, Датоме - 6, Веселы - 4, Düverioğlu - 4, Мухаммед - 3, Вестерманн - 2, Махмутоглу, Ловернь, Штимац
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