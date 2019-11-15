Джеймс похвалил Уолтона за работу в «Лейкерс»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное бывшему тренеру команды Люку Уолтону, который работал с «Озёрными» в минувшем сезоне. Баскетболист остался доволен работой специалиста, даже невзирая на то, что он не смог вывести коллектив в плей-офф.
«Думаю, что при тех обстоятельствах в которых он оказался, ему удавалось делать наилучшую работу», — приводит слова Джеймса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Билл Орам.
После окончания минувшего сезона Люк Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс». На его пост был назначен экс-тренер «Индианы Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел. Что касается Уолтона, то он трудоустроился в «Сакраменто Кингз». В ночь на 16 ноября «Сакраменто» и «Лейкерс» проведут очную дуэль.
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