Итудис — о победе над «Фенербахче»: исправились во второй половине

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы подопечных в матче Евролиги с «Фенербахче» (88:70), отметив, что во второй половине команда прибавила и практически все игроки сумели поймать нужный ритм.

«Мы реабилитировались после нашего предыдущего матча Евролиги в Виллербане. Для игроков, для всех нас, конечно, не лучшее решение в этой ситуации выходить против такого соперника. Нужно выходить и биться, и, думаю, мы сегодня так и сделали. Мы контролировали игру именно по борьбе. В первой половине мы разделили подборы на щите соперников, 9-9. Единственное, в чём мы уступали, так это по потерям, мы сделали семь до перерыва. Мы исправились во второй половине, сделали всего две ошибки за 20 минут и здорово делились мячом. Мы старались давить на больные точки соперника и создавать за счёт этого, и, в большинстве случаев у нас получалось, мы находили хорошие броски.

Майк Джеймс очень хорошо сыграл, Янис Стрелниекс был хорош на периметре, но ритм поймали все. К примеру, Кайл Хайнс начал игру с трёх блок-шотов, Коста Куфос вышел и сделал блок, Воронцевич отметился 10 подборами… Все здорово помогли. Даже при том, что я не люблю говорить об отсутствующих по ходу сезона, это нам дорого стоит по ходу дела. И всё же важно, кто играет, а не кто отсутствует. Это хорошая, важная победа, но в то же время просто один из матчей в марафоне. Спасибо болельщикам за созданную атмосферу. Арена имени Гомельского сегодня смотрелась иначе. Уверен, зрителям понравилась и победа, и игра нашей команды", — приводит слова специалиста официальный сайт «армейцев».