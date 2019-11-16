Леброн: буду играть до тех пор, пока смогу ходить
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять, что не намерен завершать карьеру в обозримом будущем. Отвечая на вопрос о том, каким он видит финал своих выступлений, баскетболист отметил, что даже не задумывается над этим.
«Я не думаю об этом. Это не то, что я чувствую сейчас. Я в одной лодке вместе с Томом Брэди. Мы будем выступать до тех пор, пока можем ходить», — приводит слова Леброна на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дейв Макменамин.
Том Брэди — известный игрок в американский футбол. 3 августа ему исполнилось уже 42 года. Что касается Леброна, то форварду «Лейкерс» 30 декабря исполнится 35 лет. Нынешний сезон для трёхкратного чемпиона НБА и многократного MVP лиги станет уже семнадцатым.
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