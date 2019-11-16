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Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Шарлотт»

Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Детройт» успешно начал матч, захватив преимущество в десять очков после первой четверти. Вторая четверть также осталась за «Детройтом» — к большому перерыву счёт на табло был 65:51 в пользу «Пистонс».

Однако после большого перерыва уже в третьей четверти «Шарлотт» смог полностью ликвидировать отрыв — к заключительной четверти счёт на табло был равным. В решающей двенадцатиминутке сильнее оказался «Шарлотт» — 26:23 в четверти и 109:106 по итогам матча.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Девонте Грэм, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе гостей 32 очка набрал Лэнгстон Галлоуэй. Дабл-дабл на свой счёт записал Андре Драммонд — 16 очков и 20 подборов.

В другом матче игрового дня «Орландо Мэджик» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Росс - 20, Гордон - 14, Амину - 13, Фульц - 13, Вучевич - 10, Огастин - 10, Картер-Уильямс - 3, Ивунду - 2, Бамба, Джефферсон, Берч, Фразьер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Гэй - 14, Миллз - 13, Олдридж - 13, Форбс - 12, Мюррей - 10, Пёлтль - 9, Лайлз - 8, Белинелли - 6, Уайт - 3, Уокер, Мету, Кэрролл
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Монк - 19, Розир - 19, Грэм - 18, Вашингтон - 11, Бийомбо - 10, Зеллер - 10, Уильямс - 8, Бриджес - 7, Мартин - 7, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс
Детройт Пистонс: Галлоуэй - 32, Гриффин - 19, Драммонд - 16, Роуз - 16, Моррис - 8, Кеннард - 5, Браун - 5, Вуд - 5, Мейкер, Фрейзер, Кинг, Снелл, Боун, Михайлюк, Думбуйа
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