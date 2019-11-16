Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Шарлотт»

«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Детройт» успешно начал матч, захватив преимущество в десять очков после первой четверти. Вторая четверть также осталась за «Детройтом» — к большому перерыву счёт на табло был 65:51 в пользу «Пистонс».
Однако после большого перерыва уже в третьей четверти «Шарлотт» смог полностью ликвидировать отрыв — к заключительной четверти счёт на табло был равным. В решающей двенадцатиминутке сильнее оказался «Шарлотт» — 26:23 в четверти и 109:106 по итогам матча.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Девонте Грэм, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе гостей 32 очка набрал Лэнгстон Галлоуэй. Дабл-дабл на свой счёт записал Андре Драммонд — 16 очков и 20 подборов.
В другом матче игрового дня «Орландо Мэджик» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27).
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