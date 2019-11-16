44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Индиану»

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Хьюстон» с первой четверти захватил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Хьюстоном» — к большому перерыву преимущество «Хьюстона» составляло 5 очков.
В третьей двенадцатиминутке «Индиана» практически полностью нивелировала отставание, сократив его до одного очка. Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Хьюстон» выиграл с разницей в восемь очков и оформил победу в матче. Итоговый счёт встречи — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 44 очка. В составе гостей 18 очков набрал Домантас Сабонис, добавивший к этому 13 передач, оформив дабл-дабл.
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