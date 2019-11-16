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Дабл-даблы Била и Вагнера помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту»

Дабл-даблы Била и Вагнера помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

«Вашингтон Уизардс» на выезде переиграл «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Вашингтон» с первой четверти захватил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Миннесотой» — к большому перерыву от преимущества «Вашингтона» осталось 3 очка.

В третьей двенадцатиминутке «Вашингтон» снова совершил рывок, отыграв 7 очков. В заключительной четверти сильнее также оказался столичный клуб. Итоговый счёт встречи — 137:116 (39:30, 37:43, 26:19, 35:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Моритца Вагнера, набравшего 30 очков и совершившего 15 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джеффа Тига — 13 очков и 11 передач.

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» переиграл дома «Юта Джаз» — 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 137
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 36, Ковингтон - 20, Тиг - 13, Окоги - 12, Калвер - 11, Вонле - 6, Мартин - 6, Лейман - 4, Грэм - 4, Дьенг - 3, Белл - 1, Напьер, Бэйтс-Диоп
Вашингтон Уизардс: Бил - 44, Wagner - 30, Брайант - 12, Браун - 11, Томас - 10, Хатимура - 8, Майлз - 8, Дав. Бертанс - 8, Бонга - 3, Макрай - 3, Смит, Маинми
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
107 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Брукс - 20, Андерсон - 13, Краудер - 11, Кларк - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 7, Хилл - 2, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джексон, Ватанабэ, Гудурич, Кончар
Юта Джаз: Митчелл - 29, Гобер - 23, Богданович - 20, Конли - 15, Мудиэй - 7, Инглс - 5, О'Нил - 5, Грин - 2, Уильямс-Госс, Райт-Формэн, Брэнтли, Экзам, Брэдли, Кидд, Они, Ньянг
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