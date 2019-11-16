Дабл-даблы Била и Вагнера помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту»

«Вашингтон Уизардс» на выезде переиграл «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Вашингтон» с первой четверти захватил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Миннесотой» — к большому перерыву от преимущества «Вашингтона» осталось 3 очка.
В третьей двенадцатиминутке «Вашингтон» снова совершил рывок, отыграв 7 очков. В заключительной четверти сильнее также оказался столичный клуб. Итоговый счёт встречи — 137:116 (39:30, 37:43, 26:19, 35:24).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Моритца Вагнера, набравшего 30 очков и совершившего 15 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джеффа Тига — 13 очков и 11 передач.
В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» переиграл дома «Юта Джаз» — 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27).
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