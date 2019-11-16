Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» в матче с «Оклахомой»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке в овертайме переиграл «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Филедельфия» в первой четверти захватила преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть осталась за «Оклахомой» — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в пять очков.
В третьей двенадцатиминутке «Филадельфия» снова совершила рывок, выиграв игровой отрезок с разницей в восемь очков. В заключительной четверти сильнее оказался «Оклахома-Сити Тандер», переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Оклахома-Сити Тандер» выиграла с разницей в восемь очков. Итоговый счёт встречи — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 28 очков. 27 очков на свой счёт записал Крис Пол. В составе гостей дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид, ещё один дабл-дабл оформил Бен Симмонс, набравший 16 очков и совершивший 11 подборов.
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