Дабл-дабл Грина не спас «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Бостоном»

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Уорриорз» в первой четверти удалось захватить преимущество, вырвавшись вперёд на девять очков, однако уже во второй четверти «Бостону» удалось нивелировать отставание и выйти вперёд на одно очко.
После большого перерыва «Бостон» увеличил преимущество, к заключительному игровому отрезку оно составило пять очков. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой команды не смогли выявить сильнейшего. Итоговый счёт матча — 105:100 (32:23, 29:19, 24:20, 29:29).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймон Тейтум, набравший 24 очка. В составе «Голден Стэйт» 20 очков набрал Алек Бёркс. Дабл-дабл у Дрэймонда Грина, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов.
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