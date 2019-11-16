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Дабл-дабл Грина не спас «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Бостоном»

Дабл-дабл Грина не спас «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Уорриорз» в первой четверти удалось захватить преимущество, вырвавшись вперёд на девять очков, однако уже во второй четверти «Бостону» удалось нивелировать отставание и выйти вперёд на одно очко.

После большого перерыва «Бостон» увеличил преимущество, к заключительному игровому отрезку оно составило пять очков. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой команды не смогли выявить сильнейшего. Итоговый счёт матча — 105:100 (32:23, 29:19, 24:20, 29:29).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймон Тейтум, набравший 24 очка. В составе «Голден Стэйт» 20 очков набрал Алек Бёркс. Дабл-дабл у Дрэймонда Грина, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 20, Пэскелл - 16, Расселл - 12, Грин - 11, Коли-Стайн - 10, Робинсон - 9, Спеллмен - 8, Боумен - 6, Пул - 4, Крисс - 4, Эванс
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 22, Уокер - 20, Смарт - 15, Уонамэйкер - 9, Тайс - 7, Кантер - 4, Оджелей - 2, Эдвардс, Уильямс, Грин, Пуарье
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