Керр назвал Леброна лучшим спортсменом в мировой истории
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим спортсменом в мировой истории. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» 14 ноября со счётом 120:94.
«Возможно, он лучший спортсмен, который когда-либо ходил по этой планете», — приводит слова Стива Керра ESPN.
В текущем сезоне 34-летний форвард набирает 23,9 очка, совершает 7,9 подбора и выполняет 11,1 передачи. «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции чемпионата НБА, одержав десять побед в 12 матчах.
Ранее Джеймс сообщил, что не планирует отказываться от участия в некоторых матчах, чтобы сэкономить силы. Форвард признался, что будет играть, если не возникнет каких-либо проблем со здоровьем.
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