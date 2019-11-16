Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Керр назвал Леброна лучшим спортсменом в мировой истории

Керр назвал Леброна лучшим спортсменом в мировой истории
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим спортсменом в мировой истории. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» 14 ноября со счётом 120:94.

«Возможно, он лучший спортсмен, который когда-либо ходил по этой планете», — приводит слова Стива Керра ESPN.

В текущем сезоне 34-летний форвард набирает 23,9 очка, совершает 7,9 подбора и выполняет 11,1 передачи. «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции чемпионата НБА, одержав десять побед в 12 матчах.

Ранее Джеймс сообщил, что не планирует отказываться от участия в некоторых матчах, чтобы сэкономить силы. Форвард признался, что будет играть, если не возникнет каких-либо проблем со здоровьем.

Леброн вколотил данк года. Защитников Король даже не заметил
Наставник «королей» Люк Уолтон сделал всё что мог, но для победы над бывшей командой этого не хватило.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019