Керр назвал Леброна лучшим спортсменом в мировой истории

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим спортсменом в мировой истории. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» 14 ноября со счётом 120:94.



«Возможно, он лучший спортсмен, который когда-либо ходил по этой планете», — приводит слова Стива Керра ESPN.



В текущем сезоне 34-летний форвард набирает 23,9 очка, совершает 7,9 подбора и выполняет 11,1 передачи. «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции чемпионата НБА, одержав десять побед в 12 матчах.



Ранее Джеймс сообщил, что не планирует отказываться от участия в некоторых матчах, чтобы сэкономить силы. Форвард признался, что будет играть, если не возникнет каких-либо проблем со здоровьем.

Леброн вколотил данк года. Защитников Король даже не заметил Наставник «королей» Люк Уолтон сделал всё что мог, но для победы над бывшей командой этого не хватило.