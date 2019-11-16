Энтони может дебютировать за «Портленд» 19 ноября

Форвард Кармело Энтони не смог дебютировать в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» в выездном матче с «Хьюстон Рокетс», его дебют откладывается до вторника, до матча с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ESPN.
В сезоне-2018/19 Энтони, третий номер драфта НБА 2003 года, выступал за «Хьюстон Рокетс». Баскетболист провёл всего 10 матчей, после чего в «Хьюстоне» отказались от него.
Ранее сообщалось, что Энтони присоединится к «Портленду» перед серией из шести выездных матчей, которая начнётся 16 ноября встречей с «Сан-Антонио Спёрс».
В ходе карьеры Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс» и «Оклахому-Сити Тандер». Десятикратный участник Матча всех звёзд.
Энтони провёл 1064 матча в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели составили 24,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи за игру.
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