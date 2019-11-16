Расселл принял перстень Зала славы НБА спустя 44 года

Легендарный игрок НБА Билл Расселл согласился принять перстень Зала славы спустя 44 года после включения в этот список.



«На частной церемонии вместе с женой и близкими друзьями я принял свой перстень члена Зала славы. В 1975 году я отказался от него, потому что не хотел быть первым темнокожим игроком, включённым в Зал славы НБА. Думал, что были и другие, кто заслуживал этого до меня. Здорово видеть прогресс», — написал Билл Расселл в своём твиттер-аккаунте.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Билла Расселла.

Расселл пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 12 раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Расселл — 11-кратный обладатель титула чемпиона НБА за 13 лет карьеры.



Кроме того, он выиграл золотые медали на летних Олимпийский играх 1956 года, будучи капитаном сборной США.