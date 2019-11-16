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Ильницкий: «Калев» неслучайно идёт в середине таблицы

Ильницкий: «Калев» неслучайно идёт в середине таблицы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».

«Калев» демонстрирует хорошую игру в этом сезоне. Во всех матчах команда сражается до последних секунд и совершенно неслучайно идёт в середине турнирной таблицы. В игре с таким сложным соперником нам понадобится поддержка болельщиков, уверенность в собственных силах и максимальная концентрация», — приводит слова Станислава Ильницкого официальный сайт краснодарской команды.

Для краснодарцев этот матч станет первым после отставки главного тренера Луки Банки.

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