Ильницкий: «Калев» неслучайно идёт в середине таблицы
Баскетболист «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».
«Калев» демонстрирует хорошую игру в этом сезоне. Во всех матчах команда сражается до последних секунд и совершенно неслучайно идёт в середине турнирной таблицы. В игре с таким сложным соперником нам понадобится поддержка болельщиков, уверенность в собственных силах и максимальная концентрация», — приводит слова Станислава Ильницкого официальный сайт краснодарской команды.
Для краснодарцев этот матч станет первым после отставки главного тренера Луки Банки.
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