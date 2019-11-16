В Нижнем Новгороде болельщикам раздадут кокошники c ЧМ по футболу

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ будет встречать болельщиков с кокошниками. Об этом сообщила пресс-служба команды в твиттер-аккаунте.



«Вот такими кокошниками встречаем сегодня болельщиков.



Все ведь помнят тот самый мем с троицей болельщиков с чемпионата мира?» — гласит сообщение в твиттер-аккаунте нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» напомнил о знаменитом меме со времён чемпионата мира 2018 года по футболу в России, на котором во время матча между сборными Испании и России были замечены три жующих болельщика в кокошниках — Дмитрий Гнатюк, Инна Калинская и Юрий Гнатюк. По версии «Яндекса», они стали третьим по популярности мемом 2018 года.