34 очка Юшкевичюса не спасли «Парму» от поражения в матче с УНИКСом
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала УНИКС.
Первая четверть поединка осталась за хозяевами — 23:19. Во второй десятиминутке «Парма» не дрогнула перед натиском фаворитов и на большой перерыв уральцы ушли в статусе лидеров — 44:39. Во второй половине встречи гости прибавили. По итогам третьей четверти казанцам удалось сократить отставание — 64:66, а в заключительные десять минут матча УНИКС и дожал «Парму» — 89:87.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший в актив 31 балл. Ещё 18 очков на счету Эрика Макколлума. Что касается «Пармы», то у хозяев блеснул Адас Юшкевичюм, который набрал 34 очка, собрал 3 подбора и совершил 3 передачи.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
88 : 89
УНИКС
Казань, Россия
Парма: Григорьев, Будин, Юшкевичюс, Мейерис, Жукаускас, Шейко, Забелин, Бондаренко, Жмако, Буланов, Уильямс
УНИКС: Сергеев, Морган, Макколум, Тайус, Лиходей, Клименко, Узинский, Смит, Манцарис, Аношин, Колесников, Каймакоглу
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