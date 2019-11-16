34 очка Юшкевичюса не спасли «Парму» от поражения в матче с УНИКСом

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала УНИКС.

Первая четверть поединка осталась за хозяевами — 23:19. Во второй десятиминутке «Парма» не дрогнула перед натиском фаворитов и на большой перерыв уральцы ушли в статусе лидеров — 44:39. Во второй половине встречи гости прибавили. По итогам третьей четверти казанцам удалось сократить отставание — 64:66, а в заключительные десять минут матча УНИКС и дожал «Парму» — 89:87.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший в актив 31 балл. Ещё 18 очков на счету Эрика Макколлума. Что касается «Пармы», то у хозяев блеснул Адас Юшкевичюм, который набрал 34 очка, собрал 3 подбора и совершил 3 передачи.