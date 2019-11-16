Физдейл убеждён, что причиной ухода Порзингиса из «Никс» был не он

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдейл убеждён, что форвард Кристапс Порзингис принял решение покинуть команду не из-за него.
«Наши с Кристапсом взаимоотношения были фантастическими. По каким-то причинам он принял решение покинуть команду. Не думаю, что это как-то было связано со мной. Мы с ним обсуждали много всего, у нас было множество разговоров и мы провели за ними достаточно времени. Он сделал то, что посчитал нужным, и я уважаю это. В этой лиге никогда и ничего нельзя предсказать. Бывает, что ты перестаёшь работать с игроком, а потом тренируешь его снова», — приводит слова Физдейла Clutch Points.
Обмен Порзингиса из «Никс» в «Даллас Маверикс» был осуществлён в ходе минувшего сезона, когда латвиец продолжал восстановление после тяжёлой травмы.
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