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Уэстбрук и Капела не помогут «Хьюстону» в предстоящем матче НБА

Уэстбрук и Капела не помогут «Хьюстону» в предстоящем матче НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук и центровой техасцев Клинт Капела не помогут команде в предстоящем поединке регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Алихан Биджани.

Первый получит день отдыха, в то время как второй недавно получил сотрясение мозга и вынужден пропустить игру по состоянию здоровья. Напомним, не так давно стало известно, что «Рокетс» на продолжительное время лишились форварда Эрика Гордона.

После двенадцати матчей регулярного чемпионата «Хьюстон Рокетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять побед.

Матч «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» состоится в ночь на 17 ноября мск.

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