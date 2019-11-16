«Голден Стэйт» потерял Расселла как минимум на две недели

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Д'Анджело Расселл выбыл из строя как минимум на две недели, сообщает Clutch Points. У баскетболиста диагностировано растяжение связок большого пальца. Через две недели Расселла ожидает повторное медицинское обследование, после чего станет ясно, будет ли он готов вернуться в строй.

Расселл — едва ли не единственный эффективный скорер, остававшийся в строю «Уорриорз». Напомним, что один из лучших снайперов лиги в последние годы Клэй Томпсон получил серьёзную травму ещё в финале НБА летом 2019 года и, вероятно, не вернётся в этом сезоне. Лидер команды, разыгрывающий защитник Стефен Карри сломал руку на старте нынешнего регулярного чемпионата и по прогнозам ряда экспертов также пропустит весь чемпионат.

Расселл в нынешнем регулярном чемпионате сезона-2019/20 принял участие в 10 матчах, набирая в них 24,3 очка, собирая 3,6 подбора и совершая 6,7 передачи в среднем.