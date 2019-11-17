36 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Бруклином»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 111:117 (19:30, 37:20, 22:24, 33:43). Таким образом, «Нетс» прервали серию из трёх поражений.

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Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуайдди, на счету которого 24 очка. В активе Джо Харриса 22 очка и 8 передач. Центровой Деандре Джордан совершил 4 блокшота.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 36 очков. Дабл-даблами в составе хозяев отметились форварды Уэнделл Картер (18 очков, 14 подборов) и Лаури Маркканен (16 очков, 10 подборов). 9 подборов собрал Коби Уайт.